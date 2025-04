Sinner, Federica Pellegrini solleva la bufera: "Doping? Trattato diversamente dagli altri"

11 aprile 2025 a

Dure parole di Federica Pellegrini nei confronti di Jannik Sinner. L’ex nuotatrice si è espressa così, in un’intervista a Repubblica, in merito al caso clostebol e la squalifica di tre mesi patteggiata dal numero uno del tennis mondiale: “Jannik è molto amato e dunque viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere, e questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi. Non tutti sanno come funziona per un atleta soggetto a controlli antidoping a sorpresa e in competizione durante tutto l'anno. Bisognerebbe spiegare questa cosa per spiegare il caso Sinner".

"Non è che se il mio fisioterapista si beve una birra e investe qualcuno è colpa mia, ma diventa una mia responsabilità se il fisio usa una crema su di me e poi io risulto positivo. Vale per tutti, non è il caso Sinner a essere strano - sottolinea l'ex campionessa di nuoto -. Perché il caso Sinner deve essere diverso? È questa la mia domanda. E diverso è stato, la soluzione è arrivata solo dopo i ricorsi della Wada. Una sospensione immediata non c'è stata. Non dico che ci dovesse essere. Ma di fatto è stato trattato come un caso diverso dal 99% degli altri atleti che hanno affrontato e pagato una negligenza per doping. C'è una casistica anche nel nuoto, dove per esempio alcuni hanno usato un inalatore diverso per l'asma e poi sono risultati positivi. Oppure a causa di creme comprate magari all'estero. Quando vai in farmacia a chiedere un farmaco specifico lo porti al medico della federazione che lo controlla, lo scheda e vede se ci sono principi attivi o contaminazioni. Solo se è ok allora lo puoi utilizzare. Non è una vita semplice, ma credo – la chiosa di Pellegrini - sia l'unico modo per combattere il doping".