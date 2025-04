Federica Brignone dimessa dopo la frattura: "Non so quanto ci vorrà, ma non mollo"

08 aprile 2025 a

Un grave infortunio e la voglia di non mollare. Federica Brignone è stata dimessa dalla clinica La Madonnina di Milano dopo la caduta e la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Rintracciata dai giornalisti, l'azzurra non si è sbilanciata sul futuro ma ha trasmesso la stessa grinta che l'ha sempre contraddistinta in gara. "Io non so ancora quanto ci vorrà. Non sappiamo ancora tutto quello che ci vorrà, lavoreremo molto a step. Inizierò fisioterapia già da lunedì. Lo step successivo sarà quello della Tac di controllo e vedremo come va la guarigione dell'osso. Poi da lì faremo poi tutto il resto dei programmi. Cerchiamo di capire qual è la cosa migliore da fare", ha detto.

Voglia di lottare? "Quello sì, io non sono di sicuro una che molla. Non è nella mia indole. Anzi io penso che tutte le cose che ti succedono nella vita siano solo uno spunto e un qualcosa da cui puoi trarre insegnamento. Puoi cercare di essere una persona e un atleta migliore e sicuramente anche da questa situazione brutta ci saranno delle cose belle e delle cose positive", ha assicurato. Quanto alle Olimpiadi, non ci sono certezze al momento: "Non possiamo sapere, sono uno stimolo perché lo erano prima. Ora non voglio che questa cosa distrugga il mio percorso: l'importante è guarire bene e tornare competitiva, per giocarti delle medaglie devi essere al 100 per cento", ha concluso.