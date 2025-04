Lazio, Baroni fino al 2027. Il club ribadisce la fiducia: pronto a prolungare l'accordo

Luigi Salomone 05 aprile 2025 a

Confronto duro anche con toni aspri nelle segrete stanze di Formello: l’obiettivo della Lazio è ripartire subito, già domani a Bergamo contro l’Atalanta e giocare alla grande le ultime dieci partite tra campionato ed Europa League che si spera possano diventare di più in caso di qualificazione alle semifinali (traguardo mai raggiunto durante la gestione Lotito). Presente il ds Fabiani, Baroni, il suo staff e la squadra, tutti insieme. La società ha ribadito la fiducia nel gruppo nonostante le legittime critiche per la brutta figura rimediata a Bologna e soprattutto nell’allenatore che farà parte del progetto triennale cominciato la scorsa estate: non può essere messo tutto in discussione per il calo degli ultimi tre mesi. La situazione contrattuale è nota: Baroni ha l’accordo fino al 2026 ma, questa è la novità più importante emersa dal confronto nel centro sportivo biancoceleste, la società è pronta nei prossimi giorni a sedersi intorno al tavolo col mister per allungare il rapporto fino a giugno del 2027. Concetto ribadito davanti alla squadra.

Dopo qualche incomprensione è arrivato il chiarimento che fa tornare il sereno a prescindere dal risultato della difficile trasferta di Bergamo. Lazio e Baroni avanti insieme e non solo per il prossimo anno. È stata confermata la volontà da parte del club di allungare i contratti anche dei giocatori in scadenza. Il riferimento è a Pedro, Vecino e Marusic, tra i più positivi in questa stagione che avranno la possibilità, se vorranno, di proseguire la loro avventura nella Capitale. Ora la Lazio deve solo pensare a chiudere bene dopo una partenza sprint e un inverno che ha regalato poche soddisfazioni in serie A. C’è peraltro da inseguire il sogno di andare avanti in Europa League dove giovedì prossimo comincerà la doppia sfida contro il Bodo nei quarti di finale. Intanto Baroni, oltre per questo positivo incontro, può sorridere per il recupero di Tavares che si riprende il posto sulla fascia sinistra.

Stamattina andrà in scena la rifinitura. Dopo tre giorni consecutivi di assenza, Noslin è da ritenere in fuori per la trasferta del Gewiss. Non ha recuperato dall’incidente domestico che gli è costato una ferita al piede. Sente dolore, non sarà convocato visti anche gli impegni ravvicinati che attendono i biancocelesti. Seppure in condizioni non ottimali toccherà a Dia agire da attaccante centrale. In mezzo Vecino, al posto dello squalificato Guendouzi, affiancherà Rovella. Dele-Bashiru sulla trequarti, da valutare le condizioni della caviglia di Isaksen. Curiosità; ieri Luca Pellegrini ha ricevuto a Formello il Premio Fair Play del Panathlon International Club Junior Roma per la sua azione di sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere.