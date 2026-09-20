Serie A, la Juve si rialza: 2-0 all'Atalanta allo Stadium. Fischi per il ricordo di Mazzola

20 settembre 2026 a

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La Juventus supera per 2-0 l'Atalanta all'Allianz Stadium nella gara valida per la quinta giornata di serie A. Gara sbloccata da Conceiçao che va a segno al 28', raddoppio di Brener al 77'. Dopo l'amaro ko di Reggio Emilia i bianconeri tornano a correre e a vincere contro i bergamaschi in una gara interna. La squadra di Spalletti si porta a 10 punti, in compagnia del Como e del sorprendente Frosinone. Per la Dea è la terza sconfitta consecutiva dopo il ko con la Roma e quella contro il Cagliari e resta a 6 punti.

Parma-Genoa 2-1, prima vittoria per i ducali di Cuesta

Prima della sfida tra Juventus e Atalanta la curva della tifoseria bianconera non ha rispettato all'Allianz Stadium di Torino il minuto di silenzio per rendere omaggio a Sandro Mazzola, scomparso ieri, e gran parte della curva ha voltato le spalle al campo.