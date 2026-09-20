Serie A, colpo Frosinone: battuto il Como. Ancora ko il Genoa di De Rossi

20 settembre 2026 a

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Frosinone sogna, De Rossi rischia. Il colpo della quinta giornata di Serie A lo fa la squadra di Alvini che allo Stirpe batte 2-0 il Como e vola a dieci punti in classifica, proprio copme i lariani, occupando la zona Europa dopo cinque giornate. Decidono i gol di Calò e Kvernadze nel primo tempo in un pomeriggio da incorniciare per i ciociari che dopo il ko dell'esordio con la Juve hanno raccolto tre vittorie e un pari nelle successive gare.

Cala la notte, invece, sul Genoa di De Rossi che perde anche a Parma e resta penultimo con un solo punto in classifica. Al Tardini finisce 2-1 col vantaggio casalingo di Romero, il pari momentaneo di Osmajic e il gol vittoria firmato da Almqvist a dieci minuti dalla fine. Prima vittoria in questo campionato per gli emiliani di Cuesta che salgon a quota quattro in classifica. Traballa la panchina di De Rossi che in settimana aveva conquistato il passaggio del turno in Coppa Italia soffrendo col Sudtirol, ma ora i rossoblù meditano l'esonero dopo l'avvio da dimenticare del Grifone.