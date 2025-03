Francesco Totti in Russia: "Arriva l'Imperatore", i maxi-cartelloni a Mosca e la bufera su X

16 marzo 2025 a

a

a

L’ex attaccante della Roma e della Nazionale italiana Francesco Totti sarà la stella calcistica principale del Premio RB che si terrà a Mosca. Lo riporta la stampa russa facendo riferimento a una nota degli organizzatori dell’evento. L’11 marzo è stato pubblicato sui principali media di Mosca un video della presentazione del calciatore, ripreso da diversi canali Telegram. Sulle facciate della VTB Arena, della Lukoil Arena, così come sugli schermi del Moscow City e all’incrocio tra il Terzo anello di trasporto e la via Kievskaya, è apparsa un’immagine di Totti con la scritta di accompagnamento: «L’imperatore sta andando alla Terza Roma». Si fa dunque leva sul soprannome dell’ex giallorosso, «ultimo imperatore di Roma» che viene accostato a quello di Mosca come ’terza Roma', dicitura usata nei secoli XV-XVII, quando la capitale russa veniva considerata l’erede di Costantinopoli dopo la sua caduta nel 1453.

Arcuri: "Si sapeva che aveva un debole". La rivelazione su Francesco Totti

L’International RB Award è uno degli eventi più importanti al mondo nel campo dello sport e delle scommesse. La sesta cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà il prossimo 8 aprile presso il Palazzo di Ginnastica Irina Viner. Ma la spedizione russa del Capitano sta provocando un certo dibattito in Italia, con tanti utenti dei social che puntano il dito sulla scelta di Totti di partecipare all'evento. Ovviamente anche la politica inizia a farsi sentire. Andrea Massaroni, coordinatore romano di +Europa, afferma che «Totti rappresenta per Roma, per l’Italia e per milioni di persone nel mondo molto più di un grande campione sportivo: è simbolo di generosità, cuore e valori positivi. Per questo rivolgiamo a lui un appello sincero e affettuoso: Francesco, Roma ti ama per il tuo cuore e la tua generosità: non permettere che siano associati a chi calpesta diritti umani e democrazia». E chiede alla leggenda giallorossa «un gesto importante, coerente con la sua storia personale e con la sua immagine di uomo di sport e di pace: rinunciare pubblicamente a partecipare a questo evento, scegliendo così di testimoniare con chiarezza i valori di libertà e di rispetto per i diritti umani che sono patrimonio comune della nostra città, del nostro Paese e dell’Europa intera».