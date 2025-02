Calciomercato, la Roma rilancia ma Marin firmerà col Psg

Filippo Biafora 12 febbraio 2025 a

Adieu Renato Marin. È ormai ai titoli di coda l’esperienza del portiere classe 2006, arrivato alla Roma nel 2022 (si allenava a Trigoria dal 2020, senza poter essere tesserato per motivi regolamentari) e con un contratto in scadenza a giugno. Sfruttando la possibilità di prenderlo a parametro zero, il PSG gli ha fatto un’offerta per un quinquennale da 600mila euro annui. Una proposta che ha fatto subito vacillare l’italo-brasiliano, ora alle firme con i francesi dopo qualche giorno di riflessione. I giallorossi pagano il ritardo con cui sono iniziate le trattative per il prolungamento, per un calciatore che la scorsa estate era stato titolare della Nazionale italiana under19 agli Europei di categoria. Fino agli ultimi mesi del 2024 non ci sono stati infatti incontri per rivedere l’accordo, con l’estremo difensore che al momento ha un ingaggio al minimo federale. Dopo il faccia a faccia di metà dicembre la situazione sembrava recuperata, con un ampio ottimismo sulla possibilità di continuare il matrimonio. Il mercato invernale ha però fatto rallentare di nuovo i colloqui ed è qui che si è inserito il PSG, con una di quelle offerte che non si può rifiutare. E neanche un altro rilancio rispetto alla precedente offerta da 200mila euro ha permesso a Ghisolfi di vincere il testa a testa con i parigini. Oltre a Marin rischia di salutare i giallorossi anche Mannini - altro azzurrino in scadenza - su cui è in pressing l’Udinese. Ora la Roma deve accelerare per i rinnovi Pisilli e Svilar, altri due dossier caldi, specialmente su quello del centrocampista, il cui contratto scade nel 2026.