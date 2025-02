Calcio, proposto il divieto di trasferta per i tifosi di Udinese e Roma. La stretta

05 febbraio 2025 a

Divieto di trasferta per i tifosi dell’Udinese a Napoli e della Roma a Venezia. È la proposta scaturita dalla riunione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, presieduto da Maurizio Improta, che si è svolta ieri al Viminale. Indicazioni che saranno recepite e discusse oggi nel corso del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e poi inviate ai prefetti delle città interessate per l’emissione dei provvedimenti di divieto di vendita dei biglietti.

«La prima valutazione sugli incontri di calcio a rischio la facciamo noi in Osservatorio sulla base delle indicazioni che ci danno le questure - spiega all’Adnkronos Maurizio Improta - mentre il comitato, che è un organo più ristretto, fa le valutazioni su come impostare il suggerimento ai prefetti perché poi alla fine non siamo noi tecnicamente a emettere il divieto. Il documento viene inviato ai prefetti e ai questori e poi i prefetti fanno le ordinanze di divieto di vendita». Oggi il comitato si riunisce in tarda mattinata ma «l’esito è quasi scontato», precisa Improta. «Abbiamo già valutato inoltre la partita Genoa-Venezia, che si terrà il 17 febbraio alle 20.45 - aggiunge -. Anche per questo match si proporrà il divieto di trasferta per i veneziani».

Altro incontro sotto la lente quello di Champions League del 12 febbraio Milan-Feyenoord. «Dopo le interlocuzioni con la Uefa, le autorità olandesi e la questura di Milano, ci sarà la possibilità per i tifosi del Feyenoord di venire ma sotto il monitoraggio della polizia olandese», sottolinea. Inoltre, aggiunge il presidente dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, «c’è un attento monitoraggio su quanto accaduto a Cava dè Tirreni dove l’obiettivo della violenza sono state le forze dell’ordine».