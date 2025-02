Roma-Napoli, striscioni e sfottò dei tifosi giallorossi su Roccaraso: le foto

02 febbraio 2025 a

Le vicende legate alle trasferte mordi e fuggi in pullman di turisti campani a Roccaraso, località sciistica abruzzese, finiscono nel mirino dei tifosi giallorossi che nella partita Roma-Napoli hanno mostrato striscioni ironici e lanciato sfottò al vetriolo. "Solidarietà alla popolazione di Roccaraso", si legge in uno striscione mostrato allo stadio Olimpico domenica 2 febbraio.

Non è l'unico. "Per una Roccaraso libera... riaprite le trasferte", l’altro striscione esposto in Curva Sud, cuore del tifo giallorosso. Il riferimento è alle polemiche dei giorni scorsi per "l’invasione" a Roccaraso dello scorso weekend di una serie di bus provenienti dal capoluogo campano, fenomeno su cui ha avuto un peso anche l'attività social di diversi influencer napoletani. Non mancano stoccate urticanti destinate a sollevare polemiche, come un altro striscione visto allo stadio che recita: "Roccaraso tappate er naso".