Virtus Roma 1960, Marco Calvani è il nuovo coach: l'annuncio

30 gennaio 2025 a

La Virtus GVM Roma 1960 è lieta di comunicare che Marco Calvani è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Il coach ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino a giugno 2027. “Tornare ad allenare nella mia città – dichiara Calvani - rappresenta un motivo d’orgoglio. Il progetto della Virtus GVM Roma 1960 è serio e ambizioso. Confrontandomi in questi giorni con la presidenza e i soci ho potuto constatare l’importanza degli obiettivi presenti e futuri e quanto impegno venga profuso da tutte le componenti quotidianamente per cercare di portare il più in alto possibile la squadra. A conferma di questo, la società ha deciso di legarsi con me per un percorso di lunga durata, certificando la visione e la progettualità del Club. Da parte mia e della squadra garantiamo il massimo impegno e siamo certi che con il supporto di tutti sarà più semplice raggiungere i nostri obiettivi”.

Nato a Roma nel 1963 e allenatore professionista dal 1990, Calvani vanta una lunga esperienza a livello nazionale e internazionale, con un percorso intrapreso a partire dalle categorie giovanili fino alla Serie A e alle coppe europee. La sua carriera inizia nel 1982, dopo i primi passi nelle categorie giovanili al Cus Roma, alla Stella Azzurra e alla Virtus Roma, dal 1990 al 2001 ricopre il ruolo di assistente allenatore per la Virtus Roma, vincendo la Supercoppa Italiana e la Coppa Korac. Durante le stagioni 1998-99 e 1999-00 siede sulla panchina romana per 21 gare complessive nel ruolo di capo allenatore. Dal 2002 al 2005 si trasferisce a Montecatini (Serie B1) dove conquista una promozione da esordiente e la finale di Coppa Italia. Terminata l’esperienza in Toscana si sposta sulla panchina di Pesaro sulla quale ottiene la vittoria del campionato e l’accesso alla LegaDue oltre alla conquista della Coppa Italia di Serie B1. Nella stagione 2007-08 subentra sulla panchina di Scafati dove torna nel 2009-10 prima di trasferirsi a Casalpusterlengo. Nel 2011 il suo percorso lo riporta nella Capitale per guidare la squadra a stagione in corso e nell’annata successiva porta la Virtus Roma alla finale scudetto. Dopo l’esperienza alla Loyola University di Chicago, la sua carriera prosegue sulle panchine di Barcellona Pozzo di Gotto, Napoli, Sassari, Recanati, Reggio Calabria, Bergamo ed Orzinuovi, dove nella stessa stagione ottiene la promozione in A2 e vince sia la Supercoppa che la Coppa Italia di Serie B.