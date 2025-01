Sinner inarrestabile, Nicola Pietrangeli non molla: "I conti si fanno alla fine"

26 gennaio 2025 a

Non molla un colpo Jannik Sinner, che ha vinto per il secondo anno consecutivo gli Australian Open, il suo terzo Slam: l’azzurro numero uno del mondo si è imposto in tre set sul tedesco Alexander Zverev, 6-3, 7-6, 6-3. L'altoatesino diventa l’unico italiano, uomo o donna, con tre titoli nei major in singolare, superando Nicola Pietrangeli, icona del nostro tennis, che ha trionfato due volte al Roland Garros nel 1959 e 1960, gli anni in cui il giornalista Lance Tingay l’ha considerato numero 3 del mondo.

Quella di Sinner a Melbourne "è stata una passeggiata. Ormai lui passeggia in campo. Io già l’anno scorso avevo detto che in questa stagione Sinner dovrà dare un vantaggio agli avversari. Nessuno è al suo livello, e non è colpa loro. Lui è troppo forte". dice Nicola Pietrangeli che non ha mai nascosto una rivalità intergenerazionale con il talento azzurro. "Io avevo scritto che questa finale sarebbe finita in tre set 6-3, 7-6, 6-3, e così è stato. Avevo predetto anche il risultato, me lo aspettavo. Perché lui è troppo forte. Penso che potrebbe perdere una partita soltanto se ha dormito male o sta poco bene. Non so cosa possa migliorare, è già numero uno del mondo. Si vede che si diverte in campo e questo è importante", ha detto Pietrangeli all'Adnkronos.

Nel 2024 Jannik Sinner ha scritto la storia diventando il primo italiano a vincere due Sam nella stessa stagione vincendo gli Australian Open e gli Us Open, e il primo giocatore dal 1977 a vincere i suoi due primi major nello stesso anno. E ha iniziato il 2025 confermandosi campione a Melbourne. E il numero uno del circuito Atp a 23 anni non pare avere intenzione di smettere.

"È giusto che mi abbia sorpassato, i record sono fatti per essere battuti", commenta Pietrangeli che tuttavia lancia un avvertimento: "I conti si fanno alla fine, gli auguro con tutto il cuore di fare ancora meglio. Io facevo paura in campo, ma non a tutti come lui. Non so se sia il tennista italiano più forte di sempre, ha 23 anni. Vedremo quando ne avrà 30. Ora parlano tutti di Sinner, ma fino a due anni fa non si sapeva nemmeno chi fosse. A fine carriera vedremo se sarà stato il miglior tennista italiano di sempre, può succedere ancora qualunque cosa". Insomma, anche Pietrangeli con le sue 91 primavere non molla, proprio come Sinner.