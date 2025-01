Tennis, Jannik Sinner sul caso Clostebol: "Sono ottimista"

13 gennaio 2025 a

Sinner tranquillo sul caso Clostebol «Ognuno di noi nella vita passa dei momenti belli e dei momenti difficili, per me questo non è stato un periodo facile ma sono ottimista». Così Jannik Sinner ha risposto con grande serenità a una domanda sul caso Clostebol che lo vede coinvolto, nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria al primo turno degli Australian Open contro il cileno Nico Jarry.

«Mi hanno sempre detto che non era colpa mia, che non c’era volontarietà e in più quello che avevo in corpo era un valore talmente basso che non credo potrà accadere nulla. Vedremo, io so quello che è successo, io so la verità e per me cambia poco», ha aggiunto Sinner come riporta Supertennis. Il numero 1 del mondo ha vissuto con la giusta serenità la vigilia del suo primo match dell’anno: «Sono arrivato in Australia abbastanza presto - conclude - ho fatto due esibizioni e ho cercato di entrare nel torneo con la mentalità giusta. Oggi mi sono sentito abbastanza sicuro, la giornata era iniziata bene e anche in riscaldamento ho avuto sensazioni positive. Mi sentivo tranquillo e in generale tutta la giornata è andata bene».