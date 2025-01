Jannik Sinner, buona la prima agli Australian Open: batte Jarry e trova Schoolkate

13 gennaio 2025 a

Debutto vincente per Jannik Sinner agli Australian Open 2025. Al suo primo Slam da campione in carica, il numero 1 al mondo ha battuto il cileno Nicolas Jarry non senza qualche sofferenza, dovuta soprattutto all’ottimo servizio dell’avversario. Il successo è arrivato in tre set, ma i primi due sono stati molto combattuti e l’azzurro è riuscito a portarli a casa solo al tie break: 7-6, 7-6, 6-1 il punteggio, in 2 ore e 42 minuti. Adesso Sinner affronterà l’australiano Tristan Schoolkate.

Per l’altoatesino, che non perde dalla finale di Pechino contro Carlos Alcaraz, si tratta della 15esima vittoria di fila, seconda migliore striscia positiva della sua carriera. Per quanto riguarda gli altri italiani, fuori Matteo Gigante sconfitto in tre set (7-6, 7-5, 6-4) dal francese Ugo Humbert numero 14 del tabellone. Costretto a lasciare il torneo anche Luciano Darderi, ritiratosi per infortunio nella sfida con lo spagnolo Pedro Martinez. Tra le azzurre, Elisabetta Cocciaretto è stata sconfitta dalla russa Diana Shnaider (numero 12 del tabellone) in due set (7-6, 6-4), mentre Lucia Bronzetti è stata super nella sfida con la bielorussa Viktorya Azarenka (21) battendola in due set (6-2, 7-6) e conquistando l’accesso al secondo turno di questi Australian Open.

«Sono stato bravo a gestire situazioni complicate nei primi due set perché potevano anche girare storti. Poi quando ho trovato il break nel terzo ho potuto finalmente respirare», ha commentato Sinner dopo la vittoria. «Dell’Australia mi piace molto il pubblico, oltre ai campi. Sono molto felice di essere qui, l’atmosfera è meravigliosa- ha aggiunto il numero 1 al mondo e campione in carica agli Australian Open. Ma ogni anno, ogni giorno è diverso dall’altro. Sono contento di aver vinto, posso fare un paio di cose meglio ma è la prima partita della stagione: sono soddisfatto». «Il successo non dovrebbe mai cambiarti come persona. L’anno scorso è stato bellissimo ma credo di essere sempre lo stesso» ha concluso Sinner, che infine ha ringraziato il suo staff: «Ho il team migliore del mondo con me».

Sarà dunque Tristan Schoolkate l’avversario di Jannis Sinner al secondo turno dell’Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne. Il 23enne tennista australiano, in tabellone con una wild card e numero 173 Atp, ha piegato all’esordio il giapponese Taro Daniel in quattro set con il punteggio di 6-7(6) 7-6(4) 6-1 6-4, dopo tre ore e 14 minuti di gioco.