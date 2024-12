Sinner, Meloni e Trump salgono sul podio: sono "i più ricercati" per la Treccani

31 dicembre 2024 a

a

a

A ormai poche ore dall'inizio del nuovo anno, è tempo di bilanci, di sorprese e di conferme. Il tennista italiano più forte del mondo Jannik Sinner, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il neoeletto presidente americano Donald Trump: sono questi i tre personaggi che salgono sul podio dei più ricercati nel corso del 2024 sul portale treccani.it. È l’altoatesino e non poteva essere altrimenti (considerati gli straordinari successi conseguiti), la figura che più ha attirato l'attenzione dei frequentatori del web nel 2024: espressione di "puro tennis", "predestinato a dominare il prossimo decennio", protagonista di un "tennis di altissimo livello". Un successo che, secondo la Treccani "ha messo Sinner sotto i riflettori sin da quando era un teenager".

Addio 2024, gli avvenimenti dell'anno: da Trump a Sinner, dai dossier a Chico Forti

A poca distanza Giorgia Meloni, prima donna nella storia repubblicana ad assumere la carica di presidente del Consiglio dei ministri e leader di un partito che nei sondaggi cresce e convince sempre di più gli elettori per serietà e concretezza. La terza posizione è stata invece conquistata da Donald Trump, il neoeletto presidente degli Stati Uniti, che non ha mai smesso di catalizzare l’attenzione del pubblico e che ha dato origine alla voce "trumpismo", registrata in tempi record dal Vocabolario Treccani. A seguire nella speciale classifica dei 10 più ricercati del portale treccani.it Yulia Navalnaya, vedova dell’attivista politico russo Aleksei Navalny, perseguitato e deceduto a Kharp nel febbraio di quest’anno.

Sottocorona: "Così si apre l'anno". Le previsioni per l'inizio del 2025

Presente anche la giovanissima e talentuosa Angelina Mango, vincitrice dell’ultima edizione di Sanremo. E ancora: Ahoo Daryaei, la studentessa iraniana divenuta celebre per essersi fatta fotografare parzialmente svestita scatenando la repressione del regime, e Kate Middleton, principessa e moglie dell’erede al trono britannico William che quest'anno ha reso noto di essere stata colpita da un tumore non meglio specficato e che ha cercato nel supporto dei sudditi la sua forza. Posti in classifica anche per Elon Musk, alla guida della Tesla e di X, per la scrittrice sudcoreana Han Kang, premio Nobel per la letteratura, e per Maura Delpero, la regista Leone d’Argento 2024 e in lizza per l’Oscar come miglior film straniero.