Bove è stato estubato: è sveglio e lucido. “Aritmia causata dal crollo del potassio”

Il calciatore della Fiorentina Edoardo Bove ha passato la notte tranquilla e, secondo quanto trapela, sarebbe stato estubato dai medici dell’ospedale Careggi di Firenze. Il centrocampista viola di proprietà della Roma sarebbe sveglio e lucido, riuscendo a rispondere alle domande di chi ha parlato con lui. Continuano senza sosta gli esami diagnostici nel reparto di terapia intensiva dove si trova ricoverato da ieri sera dopo il malore accusato in campo durante la partita con l’Inter. È atteso per oggi un nuovo bollettino medico sul suo stato di salute: l’equipe medica del pronto soccorso dell’ospedale fiorentino, a seguito degli accertamenti già svolti nella serata, ha escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio.

Bove "è cosciente e respira autonomamente" dopo il malore in campo

Il Corriere della Sera fornisce alcuni dettagli ulteriori sulle cause del malore: “Un picco in basso del potassio avrebbe provocato l'aritmia cardiaca che ha colpito il calciatore. Da non escludere anche che il duro scontro avuto in campo con l’interista Dumfries abbia contribuito al malessere che ha fatto temere il peggio”. Il mondo del calcio si è subito stretto al giocatore di Roma.