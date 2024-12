Edoardo Bove ricoverato in terapia intensiva: ecco cosa è successo

01 dicembre 2024 a

Edoardo Bove sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Il centrocampista della Fiorentina, nel corso del match al Franchi contro l’Inter, si è accasciato per un malore e adesso è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Careggi di Firenze. Era il minuto 17 della sfida quando tutto è accaduto. I giocatori immediatamente hanno coperto il 22enne, che poi è stato subito portato fuori dal terreno di gioco e successivamente in ambulanza per esser trasferito al nosocomio del capoluogo toscano, dove adesso si trova in sedazione farmacologica. "Il calciatore viola - ha fatto sapere il club viola con un comunicato - è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso ed i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore".

La partita è stata immediatamente sospesa e rinviata a data da destinarsi dall’arbitro Doveri, anch’esso provato da quanto è avvenuto. "Dio per favore", ha postato su X il suo compagno di squadra, il portiere David De Gea. Immediati i messaggi di sostegno da tutto il mondo del calcio e dalla maggior parte dei club. "Uno di noi, siamo tutti con te. Forza Edo!", ha scritto sui social la Roma, squadra in cui è cresciuto e nella quale militava fino a pochi mesi fa. "Siamo con te, forza Edoardo!", il messaggio dell’Inter, "Siamo tutti con te, Edoardo", quello della Juventus e "Tutti i nostri pensieri sono per te, Edoardo. Forza!", il pensiero del Milan. Poi c’è chi come la Lazio non vede l’ora di rivederlo: "Forza Edoardo, ti aspettiamo presto in campo!". Vicinanza a Bove anche da parte di Napoli, Verona, Lecce, Palermo, Perugia e tante altre società. Un elenco infinito. Tra i calciatori uno dei primi ad avere delle parole per Bove è stato Bennacer: "Tutti i miei pensieri vanno a Edoardo Bove, sperando sia stato solo uno spavento", poi l’ex compagno alla Roma, Romelu Lukaku, oggi al Napoli: "Ti voglio bene piccolo fratellino. Siamo tutti con te".