Parigi 2024, Tamberi fermato dalla sfortuna. Il gesto della Snai dopo le ore di passione

11 agosto 2024 a

a

a

Il sogno del secondo oro era a un passo. Poi, le coliche e la sfortuna, che hanno impedito a Gianmarco Tamberi di conquistare il successo alle Olimpiadi di Parigi, com’era successo già a Tokyo. Come riferisce Agipronews, nonostante il risultato (11° posto finale), Snai ha deciso di rimborsare chi aveva scommesso sulla sua vittoria o sulla possibilità che salisse sul podio nella gara del salto in alto. In tanti, già nei mesi scorsi, avevano deciso di puntare sul bis del saltatore azzurro, offerto a quota 2 a meno di un mese dalla gara. Anche dopo i primi problemi fisici, la perseveranza dell’atleta e la sua partenza per la Francia avevano riacceso le speranze degli appassionati, che ancora una volta avevano scommesso su di lui. Per questo, la casa di scommesse rimborserà ugualmente tutte le giocate sull’oro e sulla semplice medaglia di Tamberi. Un gesto per un atleta sfortunatissimo e le cui lacrime hanno colpito tutti.