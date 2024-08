Olimpiadi, Tamberi non fa il miracolo: il pianto disperato dopo l'eliminazione

10 agosto 2024 a

a

a

Gianmarco Tamberi è stato eliminato alla seconda misura della finale olimpica del salto in alto. Dopo aver saltato 2,22 all’ultimo tentativo, l’azzurro ha fatto tre errori a 2,27 uscendo così di scena dalla gara. Dopo i guai prima della partenza per Parigi, l'ennesima doccia fredda del ricovero per coliche renali. Poi il via libera dei medici per gareggiare ma in condizioni evidentemente impossibili per una finale olimpica. Al momento della presentazione, l’azzurro si è tolto il cappuccio ed ha allargato le braccia, accolto dal boato degli spettatori. La progressione è 2,17-2,22-2,27-2,31-2,34-2,36-2,38-2,40. Tamberi e Barshim scelgono di passare 2,17 e quindi partono da 2,22 con Tamberi che lo salta al terzo tentativo. Poi a 2,27 il portabandiera azzurro non riesce in nessuno dei tre tentativi e chiude la sua Olimpiade.

Spero che Tamberi senta questo abbraccio come se fosse dato da tutta Italia. Mi fa una tenerezza #Tamberi pic.twitter.com/RlWaOZJBUG — Meg (@SuperSoftMeg) August 10, 2024

Dopo aver salutato il pubblico, il saltatore marchigiano si è abbandonato a un lungo pianto liberatorio e all'abbraccio con tutto il suo staff. "Grazie per averci provato lo stesso", è il post su X di World Athletics per Tamberi campione olimpico di Tokyo 2021. "Grazie Gimbo. Per averci provato nonostante i problemi fisici! Per la tua passione! Per essere un grande Capitano!", si legge sull’account X del Team Italia.