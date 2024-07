Parigi 2024, Giorgio Armani alle Olimpiadi. La sorpresa dal nuoto

30 luglio 2024 a

Giorgio Armani eliminato nei 100 stile libero ai Giochi di Parigi 2024. A dirla così sembra impossibile, ma non si tratta del noto stilista che veste l’Italia Team ma del nuotatore camerunese Nguichie Kamseu Kamogne Giorgio Armani il cui sogno olimpico è finito il 30 luglio 2024. Durante le qualificazioni per i 100 metri stile libero maschili l’atleta 17enne non è riuscito a proseguire la competizione. Nella prima serie di qualificazioni, che si è svolta all’Arena La Défense di Parigi, il nuotatore camerunese ha concluso al 6° posto. Il suo tempo di 1:03.42 non è stato sufficiente per permettergli di continuare l’avventura olimpica. Nonostante una prestazione onorevole che gli ha permesso di battere il nuotatore comoriano Hadji Hassane, Nguichie Kamseu Kamogne non è riuscito a raggiungere il livello richiesto per qualificarsi per la fase successiva. Sentito il suo nome molti spettatori italiani hanno avuto un sussulto e qualche istante di sbandamento, prima del chiarimento: il nome è ovviamente un omaggio alla leggenda della moda.