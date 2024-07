Parigi 2024, “il nostro sogno più grande”. Pellegrini difende Pilato e zittisce Di Francisca

30 luglio 2024 a

La Divina, al secolo Federica Pellegrini, spezza una lancia per Benedetta Pilato, dopo l’intervista alla fine della sua finale di ieri nei 100 rana, conclusa di un soffio ai piedi del podio e poi commentata dalla giovane tarantina nell’intervista a bordo vasca come «una delle giornate più belle della mia vita». Sul punto, che messo così è quanto meno controverso, era anche intervenuta ieri l’ex fiorettista azzurra Elisa Di Francisca: «È assurdo, è surreale questa intervista. Che ci è venuta a fare? Io rabbrividisco, dico solo questo», aveva detto nel corso di Notti Olimpiche. È invece oggi Pellegrini, dal suo account Instagram, a fornire un’interpretazione da nuotatrice delle parole di Pilato.

«Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha sogni diversi e aspettative diverse. È bello vedere, (dal di fuori) vincere ori in modi che possono sembrare semplici ma non è assolutamente così. A volte un quarto posto anche se per poco è il nostro sogno più grande. Perché? Perché, ed è qui la chiave, Benny alla prima Olimpiade uscì in batteria e ieri sera si presentava con il settimo tempo. Le medaglie - conclude la campionessa olimpica - piacciono a tutti, ma (e questo l’ho capito solo alla mia ultima Olimpiade) a volte conta molto di più il viaggio. Le medaglie pesanti arriveranno, Benny ha solo 19 anni. Lasciamola sognare ciò che vuole».