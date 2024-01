Gigi Riva è morto: fatale il nuovo malore dopo il ricovero

22 gennaio 2024 a

a

a

Gigi Riva è morto. Un bollettino dell’ospedale Brotzu di Cagliari diceva che «il paziente è sereno e le sue le condizioni generali sono stabili». Ma poco dopo i medici sono tornati in azione perché Rombo di Tuono ha avuto un nuovo malessere e non ce l’ha fatta. La nota del Brotzu, dove Riva si trovava ricoverato in Cardiologia, parlava di accertamenti clinici da svolgere nei prossimi giorni a seguito dell'infarto che lo aveva colpito ieri. La strada più probabile era quella di un intervento al cuore, ma il nuovo malore ha portato via la leggenda del calcio italiano e storica bandiera del Cagliari, con cui ha vinto uno scudetto. Riva ci lascia a 79 anni di età.