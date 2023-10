Tennis, Matteo Berrettini si separa dal coach Santopadre: il post emozionante

28 ottobre 2023 a

In un commovente annuncio su Instagram, il tennista Matteo Berrettini ha annunciato la separazione dal suo storico allenatore Vincenzo Santopadre. In un post su Instagram carico di emozioni, Berrettini ha espresso la sua gratitudine e ammirazione per l'uomo che lo ha guidato alla vetta del tennis mondiale, scegliendo per un cambio di passo dopo i problemi degli ultimi mesi: "Ero indeciso, non sapevo se scrivere qualcosa o comunicarlo e basta. Pensavo dovesse essere una cosa solo mia e tua, invece poi ho realizzato che sì, quello che abbiamo costruito, fatto e vissuto è solamente nostro, ma è anche la testimonianza tangibile che i sogni si avverano, che il duro lavoro porta sempre a qualcosa di positivo e che nella vita, a volte, non bisogna prendersi troppo sul serio."

Il tennista ha anche ricordato i primi giorni del loro rapporto: "Sono arrivato nelle tue 'braccia tennistiche' non sapendo ancora cosa volessi fare della mia vita, sei riuscito a farmi sognare lontano, tenendomi però attaccato alle singole giornate che vivevamo. Ogni allenamento un mattoncino, ogni sconfitta una lezione e ogni infortunio un'opportunità per migliorare e tornare più forte”. “Non credo - ha detto ancora Berrettini - di poter riuscire a buttare giù qualcosa che possa veramente far capire quello che sento per te. La riconoscenza, l'affetto, il rispetto, l'ammirazione, la gratitudine, la gioia e tutto quello che c'è di bello nel nostro rapporto si possono raccontare solo con un abbraccio. Il nostro è un arrivederci professionale che probabilmente accresce ancor di più il rapporto personale”. Le parole di addio segnano la fine di una collaborazione di 13 anni tra Berrettini e Santopadre, un periodo in cui il tennista italiano ha raggiunto traguardi notevoli, tra cui la top10 mondiale e la finale di Wimbledon nel 2021. Nessuna informazione è stata fornita su chi sarà il nuovo allenatore dell’attuale compagno di Melissa Satta.