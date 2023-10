Scommesse, accordo per Nicolò Fagioli: decisa la squalifica. Tonali in Procura

17 ottobre 2023 a

a

a

C'è un primo provvedimento della giustizia sportiva per il caso delle scommesse illecite nel calcio. Riguarda Nicolò Fagioli, il centrocampista della Juventus, primo nome uscito nell'ambito del caso che successivamente si è allargato tra atti di indagine notificati al ritiro della nazionale a Coverciano e gli annunci roboanti di Fabrizio Corona su una decina di altri giocatori che sarebbero coinvolti. La Federcalcio ha reso noto che "la procura federale ha raggiunto un accordo (ex articolo 126 CGS) con il calciatore Nicolò Fagioli a seguito del quale lo stesso verrà sanzionato con una squalifica di 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 12.500 euro, per la violazione dell’articolo 24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da Figc, Uefa e Fifa", si legge in una nota.

"Il paziente zero" e la bordata a Corona, ciclone Fiorello sul calcio

Insomma, sette mesi lontano dai campi e "prescrizioni alternative": "Fagioli dovrà partecipare a un piano terapeutico della durata minima di 6 mesi e ad un ciclo di almeno 10 incontri pubblici, da svolgersi nell’arco di 5 mesi, presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali, Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo, e comunque secondo le indicazioni e il programma proposti dalla Figc". Inoltre, la procura federale fa sapere che "vigilerà sul rispetto di quanto indicato e, in caso di violazioni, adotterà i provvedimenti di propria competenza, ai sensi del Codice di giustizia sportiva, con risoluzione dell’accordo e prosecuzione del procedimento disciplinare dinanzi agli Organi giudicanti di giustizia sportiva".

Colpo di scena, la presunta "talpa" smentisce. Ma Corona annuncia nuove bombe

Questo per quanto riguarda la giustizia sportiva. Sul caso c'è anche l'inchiesta di Torino. Il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali è arrivato in Procura per un colloquio con la pm Manuela Pedrotta in merito al suo presunto coinvolgimento nell'ambito delle scommesse illegali. Il suo agente, il procuratore Riso, ha spiegato che il calciatore "è scosso e triste, ma determinato a vincere questa partita", riporta il Corriere dello Sport.