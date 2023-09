Italia-Ucraina, lo speaker annuncia Donnarumma capitano: fischi a San Siro

12 settembre 2023 a

Fischi a Gigio Donnarumma da parte del pubblico di San Siro, prima della partita tra Italia e Ucraina valida per le Qualificazioni a Euro 2024. All’ingresso della squadra azzurra per il riscaldamento, lo speaker ha annunciato il nome dell’ex portiere del Milan scelto da Spalletti come capitano al posto di Immobile. Dagli spalti sono partiti e buuu rivolti proprio al portiere del Psg.

Nella gara pareggiata con la Macedonia del Nord il capitano era stato Ciro Immobile, oggi non tra i titolari. Nella seconda gara da ct dell’Italia, Luciano Spalletti, contro l’Ucraina cambia faccia all’attacco azzurro e inserisce l’attaccante del Napoli Raspadori come centravanti, al posto proprio di Immobile, affiancato da Zaniolo e Zaccagni. Sono cinque io cambi nella formazione per l’Italia, rispetto alla Macedonia. Donnarumma resta titolare, con la difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni e Dimarco. Cambia molto il centrocampo a tre: confermato solo Barella, mentre Frattesi prende il posto dell’infortunato Tonali e Locatelli in regia al posto di Cristante.