Macedonia-Italia, Roncone salva Spalletti e umilia i giocatori: “Modestia tecnica”

“Lasciate stare Luciano Spalletti”. Inizia così l’articolo di Fabrizio Roncone apparso sul Corriere della Sera all’indomani della partita Macedonia-Italia, che ha segnato l’inizio dell’avventura del tecnico toscano sulla panchina della Nazionale. Il giornalista dà addosso ai calciatori, considerati i veri responsabili del risultato deludente, con un pareggio per 1-1 che mette a rischio la qualificazione ad Euro2024: “Sono questi i giocatori che abbiamo. Li conoscete, li avete visti, no? Se vogliamo restare dentro la speranza di andare ai prossimi Europei, dobbiamo essere consapevoli della loro sostanziale modestia tecnica. E non scandalizzarci perché la Macedonia del Nord, dopo averci sbattuto fuori dai Mondiali, ora ci mette in ginocchio con un pareggio assolutamente meritato. Punto. È stata un’ennesima notte mortificante per il calcio italiano”.

L'Italia di Spalletti parte male: 1-1 con la Macedonia e strada in salita per Euro 2024

Ma c’è un barlume di speranza e il giornalista lo individua proprio in Spalletti: “Può riuscire ad allestire presto qualcosa di simile a una squadra. Il c.t. ha dovuto spiegare tutto a tutti in poche sedute. Così, adesso, è costretto a fare il vigile. Vai là, sali, entra, torna, spostati. Quando i suoi sbagliano, e sbagliano abbastanza, non ha un ciuffo da accarezzarsi con disgusto, come faceva quell’altro. Ma occhiate piene di brace viva, quelle sì”. Il finale di partita della Nazionale lascia Roncone sconsolato: “L’altra cosa che si avverte, nei lunghi minuti che seguono il pareggio macedone, è un senso di cupa ansia calcistica. Anzi, no, è qualcosa che lambisce la rassegnazione. Luciano, aiutaci tu”.