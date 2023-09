Macedonia-Italia, debutto amaro per Spalletti: 1-1 e strada in salita per Euro 2024

09 settembre 2023 a

Macedonia del Nord e Italia hanno pareggiato 1-1, in una gara valida per le Qualificazioni a Euro 2024. Era l'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Italia in vantaggio al 47' con Immobile, il pareggio macedone all'80' con Bardhi. Un risultato che complica non poco il cammino degli Azzurri verso gli Europei 2024, martedì diventa fondamentale battere a Milano l'Ucraina. Nella classifica del girone, infatti, gli ucraini precedono gli azzurri di tre punti ma con una gara giocata in più.

"Abbiamo sofferto sul gioco sporco, dove non siamo stati pronti a creare un blocco squadra. Abbiamo fatto una buona partita, concedendo poco, c'era lo spazio e la tranquillità per poter fare male", ha detto Spalletti, dopo la gara. "Dobbiamo lavorare su questi aspetti per cercare di migliorare. Un po' di emozione c'era per l'esordio, per l'Italia si gioca davanti a tutto il mondo", ha aggiunto a RaiSport.