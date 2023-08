Nazionale, Spalletti in pole per sostituire Mancini. Short list di 3 nomi

13 agosto 2023 a

Luciano Spalletti, Antonio Conte e Davide Nicola. Sono questi i tre nomi della lista per la panchina dell’Italia, rimasta orfana di Roberto Mancini che ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di commissario tecnico. A lanciare la notizia è il giornalista Alessandro Alciato, che si dice certo che da questo elenco “uscirà il nuovo CT” della Nazionale, con il particolare che Spalletti, allenatore campione d’Italia, ha una penale di 3,25 milioni con il Napoli se dovesse allenare una nuova squadra.

Anche il sito dell’Ansa approfondisce la tematica dell’eredità di Mancini. “Spalletti in testa alla lista, per il suo profilo. È lui il nome su cui punta la Federcalcio dopo le dimissioni di Mancini, con un vantaggio netto sulle altre ipotesi del totonomi” scrive l’agenzia di stampa in merito al tecnico che ha portato i partenopei a vincere il terzo scudetto della loro storia. E ci sono motivazioni precise dietro a questo balzo in pole position: “Tra gli allenatori liberi e di caratura, sia tecnica sia personale, il nome immediato è quello di Spalletti. Ha vinto e incantato col Napoli, poi ha lasciato il suo incarico, chiarendo però che il suo non è un anno sabbatico. Capacità, conoscenze, talento nella costruzione di squadre, ambizione”. Tra la Figc e Spalletti ci sono già stati dei contatti: si lavora per trovare immediatamente il sostituto.