Roberto Mancini, la spiegazione delle dimissioni: il perché della scelta

13 agosto 2023 a

a

a

Roberto Mancini ha sorpreso tutta Italia rassegnando le dimissioni da commissario tecnico della Nazionale. La notizia, anticipata da Libero e poi confermata ufficialmente da un comunicato della Figc, ha colto di sorpresa il mondo del calcio nostrano, con gli azzurri che devono ora trovare un nuovo allenatore che si sieda in panchina per i prossimi impegni. Nel corso della giornata sono state molte le motivazioni emerse come possibili cause dell’addio, tra cui in particolare un’offerta dell’Arabia Saudita, con un contratto triennale da 60 milioni di euro annui. E ora è stato lo stesso Mancini a parlare, con un post sul proprio profilo di Instagram: “Le dimissioni da CT della Nazionale sono state una mia scelta personale. Ringrazio il Presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della FIGC. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell'Europeo 2020. È stato un onore”.