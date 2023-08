Calciomercato, a pranzo Fiorentina per Leonardo Bonucci

M.C. 13 agosto 2023 a

a

a

Leonardo Bonucci a Forte dei Marmi con Daniele Pradé. Il difensore, ormai fuori dal progetto della Juventus, si trova attualmente in Toscana, più precisamente nella provincia di Lucca, accompagnato dal direttore sportivo della Fiorentina. Il classe 1987, nato a Viterbo, è stato infatti messo ai margini dalla società bianconera, perdendo inoltre la fascia da capitano, consegnata a Danilo per la prossima stagione, con il calciatore che potrebbe agire per vie legali contro il club torinese cercando di dimostrare la violazione dell’articolo 7 dell’accordo collettivo sulla tutela dei diritti dei calciatori riguardante un’esclusione ingiustificata dagli allenamenti.

Un'offerta mostruosa dietro le dimissioni di Mancini: il retroscena sulla cifra folle

Nel frattempo, il calciatore si trova a Bagno Angelo e la presenza di Daniele Pradé e Alessandro Nasi – cugino di Andrea Agnelli e di Lapo Elkann – potrebbe significare un avvicinamento dell’ex capitano alla Fiorentina. La squadra di Italiano, che in questa finestra di mercato ha rinforzato la difesa acquistando lo svincolato Yerry Mina, potrebbe quindi ulteriormente blindarsi con l’arrivo di Bonucci.