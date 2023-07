Calciomercato, l'Inter sorpassa la Roma per Scamacca: c'è la proposta ufficiale

31 luglio 2023 a

a

a

L’Inter effettua lo sprint per Gianluca Scamacca. L’attaccante del West Ham è seriamente corteggiato dalla Roma da settimane, ma i paletti imposti dall’Uefa con il Settlement Agreement non hanno permesso di premere il pedale sull’acceleratore, cosa che hanno invece fatto i nerazzurri. La società di Suning ha infatti recapitato un’offerta ufficiale per il classe 1999, con una proposta leggermente superiore ai 20 milioni di euro. La cifra messa sul piatto dalla dirigenza guidata da Giuseppe Marotta non è tanto distante dalle richieste del club inglese, che lo scorso anno ha pagato la punta 36 milioni più altri 6 di bonus al Sassuolo. C’è ancora da fare un piccolo sforzo per arrivare all’accordo definitivo, ma la pressione è aumentata sensibilmente per regalare a Simone Inzaghi un altro attaccante dopo l’acquisto di Thuram a parametro zero.

Mondiali donne, marocchina in campo con l'hijab: è la prima volta

Resta ora da capire se la Roma, alle prese con le stringenti tematiche di bilancio, farà una controproposta o dovrà alzare bandiera bianca per un giocatore su cui Tiago Pinto si era mosso in prima persona, con un viaggio a Londra nelle scorse settimane per incontrare il West Ham. José Mourinho resta ancora senza attaccante dopo l’infortunio di Tammy Abraham: anche sul fronte di Alvaro Morata non ci sono passi avanti, con le richieste dell’Atletico Madrid giudicate sempre troppo elevate.