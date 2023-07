Lazio, c'è bisogno di un direttore generale

Luigi Salomone 16 luglio 2023 a

L’estate della Champions League diventa sempre più calda. Dopo Milinkovic Savic anche Immobile e Felipe Anderson sono tentati dalle sirene arabe. Contratti milionari, impossibile per Lotito fermare i propri giocatori davanti a offerte principesche. Ciro ha molti dubbi perché i soldi sono tantissimi, non si può colpevolizzare per questo. I tifosi sono preoccupati, temono un Sergej bis, chiedono al club di resistere mentre il presidente, sempre più impegnato in politica, lavora nei ritagli di tempo per chiudere le operazioni di calciomercato.

I rinforzi sono in arrivo, come sempre la Lazio si presenterà al via con la rosa completa, ora, però, ci sarebbe bisogno di un direttore generale (il diesse è Fabiani è sta portando avanti il mercato) che abbia il tempo di salire in Cadore a parlare col capitano e con qualche altro giocatore. Non può fare tutto Sarri, serve un uomo di fiducia del presidente che stia con la squadra per zittire tutti mugugni sul nascere. Mettere la polvere sotto il tappeto potrebbe essere un errore imperdonabile.