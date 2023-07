Calendario Serie A 2023-24, quando si giocano il derby e le partite clou di Roma e Lazio

05 luglio 2023 a

I campioni d'Italia in casa di una neopromossa, turni sulla carta agevoli per Juventus, Milan e Inter. Con il sorteggio del calendario della prossima stagione è nata ufficialmente la nuova Serie A, al via nel weekend del 19/20 agosto con chiusura il 26 maggio. Un torneo meno compresso rispetto agli altri anni, con un solo turno infrasettimanale (il 27 settembre), e la novità dell'assenza di una pausa invernale, sulla falsariga di quanto già avviene in Liga e Premier League. La Serie A scenderà in campo prima di Natale, come di consueto, e prima di Capodanno, con una giornata il 30 dicembre, per poi tornare a giocare nel 2024 nel weekend del 6-7 gennaio.

Occhi puntati sul Napoli del nuovo tecnico Rudi Garcia, che debutterà contro il Frosinone appena salito nella massima serie. "Nel complesso sappiamo che nel campionato di Serie A non ci sono partite facili, vista la qualità del calcio italiano - ha sottolineato l'allenatore francese analizzando il calendario - Di positivo c'è che dopo le sfide di Champions League, cinque volte su sei, giochiamo in casa ed è importante considerando che una gara di Champions comporta sempre un notevole dispendio energetico". Partite non ostiche anche per le altre big: la Juve esordirà a Udine, il Milan giocherà a Bologna, l'Inter riceverà a San Siro il Monza. Incroci agevoli anche per le due romane (Lazio in campo a Lecce, la Roma ospita la Salernitana). Per vedere i primi scontri diretti bisogna aspettare quindi la terza giornata, nel primo weekend di settembre, che ha come piatto forte Napoli-Lazio e Roma-Milan, mentre alla decima sono in programma Inter-Roma e Napoli-Milan. L'inizio più tosto è quello del Diavolo, che dopo la sfida contro la squadra di Mourinho se la vedrà nel quarto turno - dopo la sosta per le Nazionali - con l'Inter. Il derby di Torino è fissato invece per l'ottava giornata, quello di Roma alla dodicesima.

Sono due i big match in programma a cavallo tra le feste natalizie: sotto l'albero i tifosi troveranno Roma-Napoli, il 23 dicembre, e Juventus-Roma, il 30 dicembre. Incrocio di fuoco per il Napoli tra il 14° e 15° turno, quando i campioni d'Italia se la vedranno con Inter in casa e con la Juventus in trasferta. Il derby d'Italia invece è in programma alla 13/a giornata e alla 23/a. Giornata chiave a fine aprile, alla numero 34, con Napoli-Roma e Juventus-Milan. La squadra di Allegri la settimana dopo disputerà un altro scontro diretto contro i ragazzi di Mourinho. Al penultimo turno infine l'Inter affronterà la Lazio nell'ultima partita di cartello prima del gran finale del 26 maggio.