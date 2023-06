La Roma batte lo Spezia si assicura un posto in Europa League. I verdetti dell'ultima giornata

04 giugno 2023 a

Un calcio di rigore di Dybala in extremis permette alla Roma di battere lo Spezia e assicurarsi un posto nella prossima Europa League. All’Olimpico finisce 2-1, con il decisivo penalty dell’argentino dopo il botta e risposta tra Nikolaou e Zalewski nella prima frazione di gioco. In virtù del contemporaneo ko del Verona a San Siro con il Milan, le formazioni di Semplici e Zaffaroni saranno costrette ad affrontarsi in uno spareggio per capire chi si salverà mantenendo il posto in Serie A (entrambe chiudono a 31 punti).

Neanche sei minuti sul cronometro e arriva il primo colpo di scena, con la formazione ligure che a sorpresa passa in vantaggio con il colpo di testa sotto porta di Nikolaou, bravo a farsi trovare al posto giusto sul tiro sballato di Bourabia. I giallorossi non ci stanno e provano a rispondere al quarto d’ora con El Shaarawy, che calcia dai venti metri colpendo la parte alta della della traversa. Il pareggio capitolino però arriva solo a ridosso dell’intervallo, quando da una situazione di palla inattiva Zalewski la mette in mezzo cercando la deviazione di qualche compagno, ma alla fine la palla s’insacca all’angolino senza che nessuno la tocchi.

Nel primo quarto d’ora della ripresa la Roma crea due buone chances per il raddoppio, ma prima Pellegrini e poi Dybala mancano di poco lo specchio della porta. Al 71’ prova a rispondere lo Spezia con Zurkowski, che fallisce incredibilmente da pochi passi il possibile nuovo vantaggio ospite su assist di Nzola. Nel finale il match si arricchisce di tensione dopo un presunto rigore non fischiato ai danni di Dybala, steso in area senza che arbitro e Var ravvisino gli estremi per un rigore all’apparenza solare. Penalty che comunque viene assegnato ai giallorossi proprio in extremis per un fallo di Amian su El Shaarawy, con il difensore che rimedia anche il secondo giallo e quindi l’espulsione: dal dischetto Dybala non sbaglia e regala il 2-1 alla

Roma che vale nuovamente un posto in Europa League.

I VERDETTI EUROPEI

Atalanta e Roma in Europa League, Juventus in Conference (al netto di eventuali, altre sanzioni Uefa). E' questo il verdetto per la zona coppe al termine della 38/a e ultima giornata di Serie A. I bianconeri hanno vinto 1-0 a Udine grazie al gol di Chiesa, successo inutile in virtù della goleada della Dea contro il Monza, travolto 5-2, e della vittoria della Roma contro lo Spezia, battuto 2-1 con decisivo rigore trasformato da Dybala al 90'. L'Atalanta sale così a 64 punti, al quinto posto, con la Roma che avanza a 63 e la Juve che chiude settima a quota 62.