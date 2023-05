Ferrari, bomba dall'Inghilterra: maxi-offerta da 40 milioni annui ad Hamilton

22 maggio 2023 a

La Ferrari vuole Lewis Hamilton. La clamorosa indiscrezione arriva dall’Inghilterra, lanciata dal Daily Mail. Secondo il tabloid, la scuderia è pronta ad offrire al pilota britannico, in scadenza di contratto a fine anno con la Mercedes, un contratto da 40 milioni di sterline. I colloqui starebbero avanzando ai massimi livelli in Ferrari e coinvolgerebbero in prima persona il presidente John Elkann, già in stretto contatto con il fenomeno inglese. La Mercedes, tuttavia, rimane saldamente nei pensieri del sette volte campione del mondo e potrebbe ancora decidere di rinnovare.

Diverse fonti in Inghilterra e in Italia hanno confermato che il Cavallino sta prendendo seriamente in considerazione due scenari legati ad Hamilton. La prima opzione è quella di affiancare il britannico a Charles Leclerc dalla prossima stagione, con il conseguente addio di Carlos Sainz a Maranello. La seconda consiste nel sacrificare il monegasco per ingaggiare Hamilton. In pratica uno scambio, con Leclerc che andrebbe a fare coppia con George Russell alla Mercedes. Per il tabloid la proposta permetterebbe ad Hamilton di eclissare Michael Schumacher, che ha vinto cinque dei suoi sette titoli con la Rossa: per il «Mail» non saranno infatti i soldi a indirizzare la scelta di Hamilton visto che la proposta di rinnovo si aggirerebbe sulle stesse cifre, ma la sua famiglia non ha mai nascosto il desiderio di vederlo correre un giorno in Ferrari e Ayrton Senna, il suo mito, sarebbe dovuto andare alla Rossa nel ’95 se non fosse morto l’anno prima. Toto Wolff della Mercedes nelle scorse settimane ha dato per scontato il rinnovo del 38enne, ma i malumori di Leclerc potrebbero indurre la Ferrari ad una vera rivoluzione.