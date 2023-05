Lautaro Martinez e Victor Osimhen, arrivano le offerte di Chelsea e Psg

06 maggio 2023 a

Il Chelsea cerca rinforzi in Italia. Protagonista di una stagione disastrosa nonostante gli enormi investimenti sul mercato della nuova proprietà, il club di Stamford Bridge lavora per tornare ai vertici della Premier per poi puntare anche all’Europa. Il primo passo sarà quello di scegliere il nuovo condottiero e gran parte della stampa britannica punta forte sul nome di Mauricio Pochettino, sostenendo che sia stato già trovato un accordo tra le parti. Proprio l’argentino, secondo Football Insider, avrebbe messo in cima alla lista dei possibili rinforzi l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, campione del mondo con l’Albiceleste. Per lui sarebbe pronta un’offerta da 70 milioni di sterline (circa 80 milioni di euro). Sempre lo stesso sito inglese, però, inserisce nella corsa al bomber nerazzurro anche il Manchester United.

Nel mirino del Chelsea era entrato anche il neo-campione d’Italia Victor Osimhen ma la valutazione di 130 milioni di sterline, secondo Football Insider, allontanerebbe i blues e spingerebbe il bomber del Napoli verso Parigi dove il Psg avrebbe da tempo avviato i contatti.