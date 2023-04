F1: in Azerbaigian vince Perez, Leclerc 2°. Scintille Verstappen-Russell

29 aprile 2023 a

Red Bull ancora padrona, ma la Ferrari c'è. Sergio Perez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Azerbaigian, valido per il Mondiale di F1. Al termine dei 17 giri previsti il pilota messicano ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc, scattato dalla pole, e l'altra Red Bull del compagno di squadra Max Verstappen, arrivato al traguardo con l'auto danneggiata per il contatto con la Mercedes di George Russell.

L'inglese si è piazzato quarto davanti a Carlos Sainz, quinto sull'altra Ferrari. Perez diventa il primo pilota a vincere due volte a Baku: il GP del 2021, la Sprint quest’anno. "È una bella vittoria dopo delle sessioni complicate, oggi l'obiettivo era portare a casa il massimo ma quello che conta di più è domani", ha commentato Perez. "Domani avremo un carico di carburante superiore, la condizioni sono diverse. Partirò terzo, ma proverò a lottare per la vittoria", ha aggiunto. Il messicano rosicchia un paio di punti su Verstappen nella classifica del Mondiale, con l'olandese che mantiene 13 punti di vantaggio. Un Verstappen furioso per quanto è successo nel primo giro della gara con Russell. "Va bene così, ma non capisco perché prendersi così tanti rischi nel primo giro. Ho un buco nella fiancata della mia macchina. Non ha senso quello che ha fatto, mi è venuto addosso. Ma va bene così, siamo terzi e sono buoni punti. Ora ci concentriamo su domani", ha detto l'olandese. La risposta di Russell non si è fatta attendere. "Ero all'interno e la posizione era la mia, lui ci ha provato all'esterno in una pista così. Credo abbia anche pagato un prezzo piccolo", ha detto.

Balzo in avanti per Leclerc, che guadagna sette punti nel Mondiale regalando alla Ferrari il primo podio stagionale anche se solo in una gara sprint. Oggi il monegasco ha pagato la differenza ancora evidente sul passo gara, con Perez che lo ha superato all'ottavo giro grazie all'uso del Drs su un tratto in rettilineo. "Non posso cambiare la macchina, si può ancora lavorare, ma è la conferma che in gara la Red Bull ha ancora un vantaggio. Abbiamo fatto dei passi avanti, non siamo ancora al livello che vorremmo ma oggi non potevo fare di più. Domani ci proveremo ancora, ma se non puoi vincere devi cercare di ottenere il massimo", ha commentato Leclerc. "Per me ora la cosa principale è limitare i danni. Sto provando a cambiare il mio stile di guida, mentre non posso cambiare la macchina e sono un po' incastrato in questa situazione", ha dichiarato Sainz mentre il team principal Fred Vasseur è sembrato soddisfatto: "C'è fiducia per domani, partiamo dalla pole position e la macchina è migliorata rispetto al Bahrain. Sappiamo che in gara la Red Bull sono in vantaggio nella velocità di punta, che è cruciale a Baku. Però avremo una strategia diversa domani, saremo in lotta e questa è una cosa importante". "Sarà una gara con una temperatura diversa e con mescole diverse, il degrado molto spesso può dannaggiarti quando sei dietro mentre se hai pista libera può andare meglio. Baku, anche per la velocità di punta non è una pista a noi favorevole, ma ci proveremo", ha detto ancora Vasseur.

Per quanto riguarda gli altri piloti a punti: sesto posto per Fernando Alonso su Aston Martin, lo spagnolo scivola a -27 da Verstappen a causa del risultato della Sprint e perde quindi la possibilità di prendere la testa del mondiale. Settimo Lewis Hamilton sull'altra Mercedes e ottavo Lance Stroll sull'altra Aston Martin. La gara è stata caratterizzata da una safety car chiamata in pista al primo giro perché Yuki Tsunoda è scivolato contro il muro, lasciando dietro di sé una gomma e detriti dalla sua AlphaTauri. Domani pomeriggio è in programma la gara vera e propria, con Leclerc che partirà ancora dalla pole position. La Red Bull ha vinto fin qui tutti e tre i Gran Premi di questa stagione, con Verstappen che ha vinto la gara di apertura in Bahrain e poi in Australia, dopo che Pérez è arrivato primo in Arabia Saudita. E la musica rischia di essere ancora la stessa.