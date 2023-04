Plusvalenze, restituiti i 15 punti alla Juve ma processo da rifare

20 aprile 2023 a

Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni ha accolto il ricorso della Juventus "nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e ha rinviato alla Corte Federale di Appello della Figc". È arrivata poco dopo le 18 la sentenza del Collegio di garanzia presso il Coni sul caso plusvalenze. Gli effetti immediati? Si torna alla Corte d'Appello Federale per un nuovo processo e nel frattempo vengono tolti ai bianconeri i 15 punti di penalizzazione. Contestualmente restano confermate le condanne per i dirigenti Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene. Le posizioni di Vellano, Nedved, Garimberti, Grazioli-Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio tornano invece alla Corte d'Appello. I bianconeri in campionato tornano così 59 punti, terzi in classifica.

La Corte Federale di Appello della Figc ora, in diversa composizione, è chiamata a rinnovare la sua "valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A", si legge nel dispositivo deciso dal Collegio di Garanzia a sezioni unite sul caso plusvalenze.