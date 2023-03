Champions League, Europa League e Conference: i sorteggi

Luca De Lellis 17 marzo 2023 a

Sarà rivincita nei quarti di finale di Europa League. Il sorteggio di Nyon ha decretato una riedizione di Roma – Feyenoord, proprio come quando a Tirana nel maggio scorso Josè Mourinho completava il suo grande Slam europeo vincendo la finale della Conference. Non sarà facile, anche perché il dente avvelenato degli olandesi può rappresentare un’arma non trascurabile. Ma i giallorossi onestamente non potevano sperare di meglio. Sventato lo spauracchio del Manchester United ed evitato il derby italiano con la Juventus, che ha pescato l’insidioso Sporting Lisbona. Ma, soprattutto, in un’ipotetica semifinale la Roma incontrerebbe la vincente del quarto tra Bayer Leverkusen e la rivelazione Union Saint-Gilloise. Quindi, facendo il salto più lungo della gamba, Manchester e Juve potrebbero essere affrontate solo in finale.

Da non sottovalutare anche l’aspetto che riguarda la tifoseria olandese. Ai romani riaffiorano alla mente gli spiacevoli fatti del febbraio 2015, quando gli ultras del Feyenoord, arrivati da Rotterdam, devastarono la fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna, prendendo letteralmente in ostaggio il centro storico della capitale. E, visti gli scempi di mercoledì a Napoli con i tifosi tedeschi a fare il bello e cattivo tempo indisturbati, dovrà esserci una gestione migliore da parte delle forze dell’ordine e del Governo, in collaborazione con la Uefa.

Ad ogni modo, l’andata di questi quarti di finale di Europa League si giocherà giovedì 13 aprile, e la Roma andrà a giocare in trasferta. Mentre la bolgia dell’Olimpico dovrà aiutare gli uomini dello Special One nel ritorno del 20 aprile. L’altra italiana, la Juventus di Max Allegri, come detto ha pescato l’ostico Sporting Lisbona che viene dall’impresa con l’Arsenal nel turno precedente. E, se passerà, avrà comunque sulla sua strada una tra Manchester United e Siviglia. Una strada più in salita ma, se è l’anno delle italiane, una finale tutta tricolore non è un sogno così irraggiungibile.