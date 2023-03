Quando torna Belotti, l'attaccante scalpita: "Operazione alla mano riuscita"

Matteo Cirulli 11 marzo 2023 a

Operazione riuscita per Andrea Belotti, che punta a una convocazione per la gara di domani. L’attaccante, che ha terminato dolorante la sfida con il Real Sociedad di domenica scorsa, è stato operato questa mattina dal professore Matteo Guzzini, con la presenza del medico sociale della prima squadra Vincenzo Costa, presso la clinica Madonna della Fiducia di Roma.

Le fratture riportate dal calciatore, a differenza di quanto comunicato nella giornata di venerdì, erano due: il calciatore, infatti, è stato operato al terzo e al quarto metacarpo della mano destra. L’intervento di osteosintesi è terminato con successo, come anche annunciato dalla Roma con una nota sul proprio sito ufficiale.

Le condizioni del giocatore ora dovranno essere valutate con attenzione nelle prossime ore: con l’ok dei medici e soprattutto di Belotti, il numero 11 potrà tornare a giocare con un tutore alla mano o, nel peggiore dei casi, alla spalla. I tempi esatti di recupero sono ancora da determinare, sarà infatti fondamentale valutare il dolore che prova il calciatore nei movimenti dell’arto, ma non è da escludere una sua presenza in panchina per la sfida di Serie A di domani contro il Sassuolo all’Olimpico.

Il centravanti - arrivato la scorsa estate a parametro zero - punta a tornare completamente a disposizione della squadra per le ultime due gare prima della sosta per le nazionali: oltre alla gara di ritorno di Europa League – competizione nella quale Belotti è capocannoniere della Roma con tre gol - di giovedì prossimo in Spagna con la Real Sociedad, il 19 marzo andrà in scena il derby della Capitale contro la Lazio, una sfida che il “Gallo”, viste soprattutto le ottime prestazioni precedenti all’infortunio di giovedì scorso, non vorrà perdere.