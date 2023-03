Juventus, nuovo caso Pogba: fuori dai convocati. Società infuriata

Luca De Lellis 09 marzo 2023 a

a

a

Paul Pogba è un caso da quando è arrivato alla Juventus. Spenta l’euforia iniziale di tutto l’ambiente per il grande ritorno del figliol prodigo, il centrocampista francese dopo l’infortunio al menisco del ginocchio destro ha inanellato una serie di scelte nocive per lui e soprattutto per la società bianconera. E, ora che sembrava tornato almeno parzialmente arruolabile, arrivando tardi al ritiro prima della partita d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo, ha costretto Massimiliano Allegri a escluderlo di nuovo dalla lista dei convocati. La notizia è stata riportata dall’inviato di Sky Sport alla Continassa, Giovanni Guardalà.

Dopo le dichiarazioni della vigilia dell’allenatore livornese, Pogba era apparso in dubbio per il match: “Martedì ha fatto un buon allenamento con il gruppo, poi mercoledì invece non era con la squadra. Credo sarà a disposizione, ma lo vedrò solo giovedì mattina e valuteremo”. Poi la sentenza di questa mattina: Pogba non convocato, ma non per problemi fisici, bensì motivazioni disciplinari. L’ex Manchester United si è presentato tardi e Allegri, da sempre severo sotto il punto di vista della puntualità, l’ha punito anche per dare un segnale a tutti i suoi compagni. Punirne uno per punirli tutti, insomma.

La Juve in questa stagione ha avuto a disposizione la qualità del “Polpo Paul” soltanto per due spezzoni di gara: derby con il Torino e la mezz'ora finale dell’Olimpico contro la Roma. Minuti che hanno dato qualche speranza di rivederlo almeno in discreta forma. Ora un altro stop, e i tifosi bianconeri di certo non saranno soddisfatti dell’atteggiamento di Pogba. Che da idolo rischia di diventare un peso. Starà a lui modificare questo immaginario e riconquistare la fiducia dell’ambiente che a luglio - dopo il ritorno a parametro zero una volta scaduto il contratto con il Manchester United - lo aveva riaccolto come il padre della parabola del figliol prodigo.