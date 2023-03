Inter, terremoto in panchina: Inzaghi sulla graticola. “Notizia inaspettata”, la bomba di mercato

09 marzo 2023 a

a

a

Possibile ribaltone sulla panchina dell’Inter, con un clamoroso ritorno. La bomba di calciomercato è stata lanciata da Alfio Musmarra: Antonio Conte potrebbe guidare nuovamente la squadra nerazzurra di proprietà di Suning. Il giornalista e conduttore di ‘Qui studio a voi stadio’ ha svelato che ci sono già stati dei primi contatti tra l’allenatore salentino e la dirigenza nerazzurra: “Stavo facendo delle verifiche sulla questione allenatore in vista della prossima stagione e mi è arrivata la notizia del tutto inaspettata di un contatto tra Antonio Conte e qualcuno all’interno dell’Inter. È stato un contatto assolutamente informale per capire un po’ la situazione di Antonio. Da qui a capire che ci sono trattative, ve lo dico subito, no. Però già il fatto che ci sia stato un contatto mi ha fatto accendere un campanello d’allarme”.

Il Milan fa 0-0 con il Tottenham e vola ai quarti dopo 11 anni

La ricostruzione arriva nelle ore in cui il Tottenham di Conte è stato eliminato dalla Champions League per mano del Milan. E lo stesso tecnico ha usato parole sibilline sul proprio futuro: “Se ho voglia di proseguire con il Tottenham? Sono provato perché ho subito un’operazione. Continuo a lavorare, ho un contratto con il Tottenham. Rispetto il contratto. A fine stagione si faranno le valutazioni con il club nel modo più sereno, io dirò la mia. Ho un contratto in scadenza e vediamo come finisce la stagione. Magari mi possono mandare via anche prima. Magari le aspettative erano più alte e possono rimanere delusi. Quello che conta per un allenatore è cercare di lavorare e di alzare l’asticella. Quest’anno stiamo facendo fatica ad alzarla. Portare il livello da medio a buono è molto più semplice, nell’alzarlo ancora subentrano i problemi”.

L'Italia fa un passo verso l'organizzazione di Euro2032: semaforo verde dalla politica

L'eliminazione degli Spurs agli ottavi di Champions ha aperto le riflession sul futuro della panchina. La stampa britannica ha evidenziato l'ennesimo "fallimento" in panchina e i 15 anni senza un trofeo degli Spurs, nella settimana che ha visto Kane e compagni eliminati prima dalla FA Cup dallo Sheffield United e poi perdere terreno in campionato con la sconfitta contro i Wolves, fino all'uscita dalla coppa europea contro i rossoneri. Il contratto in scadenza a giugno, lascia pensare che le strade si divideranno. La sconfitta di ieri, evidenzia la BBC, sembra possa essere l'inizio della fine per l'italiano, che ha raggiunto i quarti di finale di Champions League solo una volta su sei tentativi da allenatore.