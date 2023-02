Europa League, la Roma pesca la Real Sociedad, le date del doppio confronto

Luca De Lellis 24 febbraio 2023 a

a

a

Sorteggio degli ottavi di Europa League amaro per la Roma di Josè Mourinho che pesca quella che, al momento, è la terza forza della Liga spagnola: la Real Sociedad. La società basca quest’anno ha già dimostrato di saper neutralizzare una squadra come il Real Madrid, nonché di sbancare l’Old Trafford, la casa del Manchester United al quale ha tolto il primo posto nel girone e l’ha costretto a giocarsi uno spareggio stellare con il Barcellona, dal quale i Red Devils sono poi usciti indenni.

In ogni caso, se non era stata particolarmente fortunata l’urna di Nyon nell’assegnare il Salisburgo nel turno appena superato, ora quelle stesse pallette impazzite hanno di nuovo messo davanti ai giallorossi una prova più che ardua. In una sfida tra le terze dei rispettivi campionati, saranno cruciali le condizioni dei singoli giocatori. Perché abbiamo visto come la Roma, specie in campo europeo, non possa prescindere dalla piena forma di giocatori come Paulo Dybala, Matic e Spinazzola su tutti che assicurano quel quid di esperienza e qualità necessari per lottare con squadre perlomeno dello stesso livello. Sulla sponda di San Sebastiàn, la Real Sociedad di Imanol Alguacil Barrenetxea può contare sull’estro infinito del mago David Silva, 37 anni, e sulle giocate dell’altro mancino titolare della nazionale spagnola Oyarzabal. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assistere a 180 minuti di grande calcio, in una doppia sfida da 50 e 50. L’andata si giocherà all’Olimpico giovedì 9 marzo, il ritorno sarà invece il 16 marzo alla Real Arena (gli orari ancora da confermare).

Tutti i nodi per il futuro stadio a Pietralata: cosa blocca il progetto

Per quanto riguarda gli altri verdetti del sorteggio Uefa di Nyon, l’altra italiana, la Juventus, ha invece goduto di un’urna più morbida. Gli avversari sono i tedeschi del Friburgo, attualmente quarti in Bundesliga ma certo padroni di una cifra qualitativa minore rispetto alla Real Sociedad. Il lato positivo è che sia Roma che Juve hanno evitato i due principali spauracchi di questo sorteggio, cioè le due inglesi Arsenal e Manchester United che hanno trovato rispettivamente Sporting Lisbona e Betis Siviglia. A chiudere Union Berlino – Union Saint-Gilloise, Siviglia - Fenerbahce, Leverkusen – Ferencvaros e Shaktar Donetsk – Feyenoord.