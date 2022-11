Ola Solbakken a Roma, ecco il nuovo attaccante giallorosso

Marco Juric 21 novembre 2022 a

Il nuovo acquisto della Roma Ola Solbakken è arrivato nella Capitale. Atterrato nel pomeriggio di lunedì con un volo da Oslo, via Bruxelles, il nuovo acquisto giallorosso effettuerà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto che lo legherà alla Roma fino al giugno 2027.

L’attaccante norvegese arriva a parametro zero dal Bodo Glimt ed è formalmente il primo acquisto del mercato di gennaio. In attesa del “nulla osta” dal club norvegese per iniziare ad allenarsi con la Roma, Solbakken non parteciperà alla tourneé in Giappone della Roma.