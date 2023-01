Caso plusvalenze, Massimiliano Allegri carica la Juventus

21 gennaio 2023 a

Caso Juventus, l'allenatore Massimiliano Allegri parla alla vigilia della partita dei bianconeri contro l'Atalanta. Il tecnico juventino cerca di gettare acqua sul fuoco e motiva i suoi ragazzi dicendo che, spesso, da queste situazioni se ne esce rafforzati. «Questo è un grosso imprevisto ma da queste situazioni singolarmente se ne esce rafforzati, con tutta la serenità del caso e soprattutto con impegno, voglia e determinazione di fare qualcosa di importante, ovvero di vincere le partite sul campo. Intanto cerchiamo di arrivare al settimo posto poi vediamo - ha detto Allegri in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro l’Atalanta - Queste vicende giudiziarie riguardano la società, ci sarà un ricorso, noi dobbiamo solo pensare al campo. Per noi non cambia niente, dobbiamo pensare a fare punti».

«Con l'Atalanta è un partita importante, dobbiamo chiudere il girone di andata nel migliore dei modi - ha proseguito Allegri - Dobbiamo ricompattarci tutti e lavorare col profilo basso pensando al campo. Il -15? Non cambia nulla, dobbiamo fare punti. Loro sono in forma e stanno giocando bene. Dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi per vincerla. Ci consentirebbe di agganciare il settimo posto, dobbiamo fare un passettino alla volta. Dobbiamo fare il meglio possibile».