Overmars, dramma per l'ex calciatore: "Danni irreversibili al cuore". Come sta davvero

19 gennaio 2023 a

a

a

Un altro dramma coinvolge il mondo del calcio. Marc Overmars, ex stella di Ajax, Arsenal e Barcellona, sarebbe alle prese con gravi problemi di salute. Direttore sportivo dal marzo scorso dell’Anversa, il 49enne dirigente olandese è ricoverato dal 30 dicembre scorso: il club all’epoca aveva parlato di «lieve ictus» ma secondo il «Telegraaf» Overmars avrebbe sofferto un arresto cardiaco e il suo cuore avrebbe subito «danni irreversibili».

Video su questo argomento Malagò "A Vialli intitoleremo campo del centro preparazione olimpica"

Nelle ultime settimane il mondo del calcio ha già pianto la scomparsa in rapida successione degli ex giocatori Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli. E hanno fatto discutere le dichiarazioni di altri due ex atleti del pallone, Dino Baggio e Massimo Brambati, che hanno chiesto chiarezza sulle sostanze fatte assumere loro durante la carriera e hanno ammesso candidamente di avere paura per la propria salute.