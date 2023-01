Tennis, annuncio choc di Martina Navratilova: “Ho due tumori”

02 gennaio 2023 a

a

a

Brutta notizia per il mondo del tennis e dello sport: a Martina Navratilova è stato diagnosticato un cancro alla gola e uno al seno. Già in passato, nel 2010, la 66enne ex tennista vincitrice di 18 Slam in carriera - è considerata tra le migliori giocatrici di sempre - aveva dovuto combattere contro un cancro al seno. «Questo doppio colpo è serio ma ancora risolvibile, e spero in un esito favorevole. Farà schifo per un po’ ma combatterò con tutto quello che ho», ha detto l’ex numero uno che inizierà le cure a fine mese a New York.

È morto Pelé, aveva 82 anni. "Il più grande brasiliano di sempre"

La Navratilova aveva notato un linfonodo ingrossato al collo durante le Wta Finals di novembre a Fort Worth, in Texas e una successiva biopsia ha rivelato un cancro alla gola al primo stadio. Durante i test, è stato scoperto anche un nodulo al seno, che è stato successivamente diagnosticato come un cancro non correlato. La nove volte vincitrice di Wimbledon avrebbe dovuto commentare l’Australian Open di questo mese dallo studio di Tennis Channel, ma adesso farà solo alcune apparizioni occasionali a distanza.

Video su questo argomento "Fantastico essere qui". Djokovic torna agli Australian Open

Dal suo staff fanno sapere che la prognosi è «buona e a breve inizieranno le cure». Il tipo di cancro diagnosticato «è l’HPV, che risponde molto bene al trattamento. Entrambi questi tumori sono nelle loro fasi iniziali con ottimi risultati».