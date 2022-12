Francia, bufera su Deschamps. “Benzema poteva giocare”, ecco la prova

27 dicembre 2022 a

La sconfitta nella finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro l'Argentina non è ancora stata digerita in Francia, dove continua a dilagare il caso Benzema. Nelle scorse ore l'agente del calciatore Karim Djaziri ha caricato sui suoi social le immagini della risonanza magnetica dell'infortunio muscolare di Karim Benzema dopo i test che si sono svolti in Qatar, sostenendo che l'attaccante del Real Madrid avrebbe potuto tornare a disposizione del ct Didier Deschamps già a partire dagli ottavi di finale, potendo quindi essere più che in forma per la finale contro Lionel Messi e compagni. "Ho consultato tre specialisti che hanno confermato la diagnosi secondo cui Benzema poteva essere idoneo dagli ottavi almeno per stare in panchina. Perché gli hai chiesto di andarsene così in fretta?", ha scritto Djaziri rivolgendosi chiaramente a Deschamps. E pochi minuti dopo è arrivato il commento del diretto interessato, Benzema, che sempre sui social ha commentato le immagini dei suoi esami con la frase: "Perché una volta che lo guardi, lo sai!".

"Avvelenati", spunta il complotto contro i francesi

Secondo la stampa spagnola, che sta dando grande risalto alla vicenda, ormai la guerra Benzema-Deschamps è totale e la denuncia dell'agente dell'attaccante è solo l'ultimo capitolo di un caso che fin dal primo momento era stato sospetto. Marca ricorda che Benzema ha lasciato la nazionale francese per infortunio il 19 novembre, due giorni prima della prima partita ai Mondiali contro l'Australia e non c'è mai stata un vero tentativo all'interno dello staff francese per recuperare il Pallone d'oro per il resto del torneo. Tutto questo nonostante il giocatore si sia ripreso più velocemente del previsto, tanto che avrebbe avuto la possibilità di partecipare anche agli ottavi di finale.