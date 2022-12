Mondiali, ora spunta il complotto contro i francesi: "Covid? Avvelenati"

20 dicembre 2022 a

a

a

Sconfitta è stata uno choc per la Francia. La finale dei mondiali con l'Argentina è stata ripresa dai capelli da Mbappé, e dopo al termine di una partita tra le più belle ed emozionanti che si ricordino Massi e compagni hanno trionfato ai rigori alzando la coppa nel cielo del Qatar. La fase finale dei mondiali da parte della Francia è stata caratterizzata da contagi Covid che hanno creato diversi grattacapi al ct Didier Deschamps. E proprio sul focolaio dei Bleus che ora si concentrano i sospetti di partire dell'opinione pubblica.

“Arrogante, sfrutta la nazionale”. Bufera su Macron e l'invasione di campo

C'è perfino chi parla apertamente di "avvelenamento" per i giocatori della Francia. A lanciare il macigno è Piers Morgan, autorevole giornalista inglese che su Twitter ha scritto: "Non era un virus, la squadra francese è stata chiaramente avvelenata di proposito". Accuse gravissime che restano al momento senza un colpevole, ma che sono destinate a creare un putiferio. Intanto sui social, dove si è acceso lo scontro tra i tifosi argentini che non vogliono sentir parlare di complotti di sorta, e quelli francesi che pensano che qualcuno abbia complottato contro i Bleus.