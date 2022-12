Argentina-Francia, urla di Mbappé nello spogliatoio: “Basta fare gli scemi”. Poi il gesto di sfogo

21 dicembre 2022 a

a

a

Tre giorni dopo la sconfitta ai rigori in una delle finali più emozionanti della storia, emergono tanti particolari riguardanti gli sconfitti. La stampa francese si sofferma soprattutto su quanto accaduto durante l’intervallo del match contro l’Argentina, con l’Albiceleste già sul 2-0 e una Francia irriconoscibile in balia degli avversari. In un video diffuso da TF1, Kylian Mbappé dimostra di essere un leader oltre che un fuoriclasse assoluto. «Non possiamo fare di peggio, è una finale di Coppa del mondo ragazzi, la partita della nostra vita e non possiamo giocare peggio di come abbiamo fatto finora - urla Mbappé ai suoi compagni -. Torniamo in campo e mettiamoci un po’ di intensità, dobbiamo lottare, è una finale, ci giochiamo il Mondiale, un torneo che si gioca ogni 4 anni e stiamo perdendo 2-0. Possiamo rimontare ma non così. Torniamo in campo e smettiamola di fare gli scemi, andiamo avanti. Mettiamoci un po' d'intensità nei duelli, facciamo qualcosa».

Prima di Mbappé c’era stato pure lo sfogo del ct Didier Deschamps. «Non c’è precisione nei passaggi, nelle scelte e nelle decisioni che prendete, non siamo compatti, non arriviamo mai sulle seconde palle, non stiamo giocando la finale di un Mondiale. Signori ve lo dico senza arrabbiarmi: sapete qual è la differenza tra noi e i nostri avversari? Loro stanno giocando una finale, noi no», urla Deschamps per poi chiudere sbattendo il pugno sul tavolo.

Ci sono anche i video di Griezmann, Varane e Mandanda intenti a caricare i compagni con il secondo portiere che dice apertamente: «Possiamo rimontare, in passato lo abbiamo fatto, ma non giocando così, serve un altro spirito ragazzi». La reazione francese arriverà soltanto a dieci minuti dalla fine con la doppietta di Mbappé a cambiare la storia e a portare le due squadre ai supplementari dove i «bleus», poi sconfitti ai rigori, hanno giocato come sanno.