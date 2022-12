"Per la Juventus Serie B e uno scudetto revocato". L'ipotesi clamorosa dell'avvocato

01 dicembre 2022 a

La Juventus rischia grosso dal punto di vista sportivo. Ne è convinto l'avvocato del Napoli, Mattia Grassani, che dà un parere tecnico sulla vicenda e apre scenari che, qualora si verificassero, porterebbero a conseguenze clamorose.

“In tanti stanno affermando che si oscilla tra ammenda e penalizzazione, ma qualora fossero accertate le responsabilità della dirigenza della Vecchia Signora, non posso escludere delle punizioni più gravi" spiega convinto Grassani, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la vicenda che riguarda la Juventus e l’inchiesta sui bilanci che hanno portato all’azzeramento del Cda.

“Retrocessione o scudetto del 2020 revocato? Non sono ipotesi da escludere - prosegue il legale - mi sento di dire che saranno dei giorni di passione per i bianconeri anche se, naturalmente, come sempre avviene in questi casi, bisogna sempre tenere in mente la presunzione di innocenza”.

E intanto anche la Uefa ha aperto un'inchiesta per accertare che le eventuali violazioni della società bianconera non abbiano inficiato il rispetto dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario.